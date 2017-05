Gaviria boekt vierde ritzege in Giro, Dumoulin behoudt roze

Gaviria schreef eerder de derde, vijfde en twaalfde rit in de Ronde van Italië op zijn naam. De sprinter van Quick-Step Floors bleef Sam Bennett en Jasper Stuyven voor in de sprint.

Caleb Ewan en André Greipel, die beiden een ritzege boekten tijdens de honderdste editie van Giro, kwamen er niet aan te pas en werden respectievelijk achtste en negende.

Gaviria is de eerste renner die vier etappes wint bij zijn debuut in een grote wielerronde sinds de Belg Fons De Wolf in de Ronde van Spanje van 1979.

Tom Dumoulin zag zijn roze trui vrijdag geen moment in gevaar komen. De kopman van Team Sunweb behoudt in het algemeen klassement 2.23 minuten voorsprong op nummer twee Nairo Quintana.

Bauke Mollema blijft derde op 2.38 minuten van de Limburger. Lotto-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk neemt de twaalfde plaats in het klassement in. Hij heeft 6.07 minuten achterstand op Dumoulin.

Aanval

In de dertiende etappe moest het peloton 167 vlakke kilometers afleggen van Reggio Emilia naar Tortona. Al vroeg kozen Pavel Brutt, Matej Mohoric en Vincenzo Albanese de aanval.

Het trio kreeg de ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van zo’n tweeënhalve minuut op. Met de finish in zicht werd het tempo in het peloton opgevoerd.

Met nog 22 kilometer te gaan zat de vlucht van Brutt, Mohoric en Albanese erop, waarna een massasprint de beslissing moest brengen. Daarin liet Gaviria wederom zijn klasse zien.

Zaterdag is het de beurt aan de klassementsrenners in de Giro. Dan staat er een 131 kilometer lange etappe met aankomst bergop in Oropa op het programma.