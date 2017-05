Trainer Moniz vertrekt na een seizoen bij FC Eindhoven

Moniz eindigde dit seizoen met FC Eindhoven als elfde in de Jupiler League. De Brabantse ploeg liep daardoor play-offs om promotie naar de Eredivisie mis.

Voor de 52-jarige coach was het zijn eerste seizoen bij Eindhoven. Hij was de opvolger van Mitchell van der Gaag, die naar Excelsior vertrok.

Moniz had nog een contract tot de zomer van 2018. Eindhoven was de eerste Nederlandse club waar hij als hoofdtrainer werkzaam was.

Hamburger SV

In het buitenland had hij Red Bull Salzburg, Ferencvaros, Lechia Gdansk, 1860 München en Notts County onder zijn hoede. Ook was hij in 2010 interim-trainer bij Hamburger SV.

Eindhoven heeft nog geen opvolger voor Moniz. Het is ook niet bekend of Moniz een nieuwe club op het oog heeft.