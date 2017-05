NEC en Roda JC beginnen goed aan play-offs met uitzege

NEC, dat als zestiende eindigde in de Eredivisie, moest diep gaan om de overwinning veilig te stellen. Halverwege keek het team van interim-trainer Ron de Groot nog tegen een 1-0 achterstand aan. Drie goals in de tweede helft bezorgden de bezoekers alsnog een prima uitgangspositie voor de return.

Ook Roda maakte het verschil in de tweede helft, dankzij een treffer van Dani Schahin. Door een rode kaart van Adil Auassar speelde de nummer zeventien van de Eredivisie ruim een halfuur met tien man, maar Helmond profiteerde daar niet van.

De wedstrijden MVV Maastricht-SC Cambuur en FC Volendam-NAC Breda kregen geen winnaar. In Limburg werd het 1-1, in Noord-Holland stond er na negentig minuten 2-2 op het scorebord.

De returns van de play-offs in de tweede ronde worden zondag gespeeld. Volgende week donderdag en zondag zijn de finales. De winnaars van die dubbele ontmoetingen spelen volgend seizoen in de Eredivisie.

NEC

NEC beleefde in Emmen een beroerde start. Al na vijf minuten knalde Alexander Bannink de thuisclub op voorsprong. Daarna had de nummer negen van de Jupiler League nog verder kunnen uitlopen, maar spits Cas Peters liet een goede kans liggen.

Pas in de tweede helft trok de eredivisieclub de wedstrijd naar zich toe. Aanvoerder Gregor Breinburg zorgde in de 54e minuut voor de 1-1, waarna Emmen definitief onder de druk bezweek. Jay-Roy Grot schoot via de binnenkant van de paal raak, waarna invaller Taiwo Awoniyi er ook nog 1-3 van maakte.

NEC had onder leiding van interim-hoofdtrainer De Groot weliswaar de laatste twee competitiewedstrijden gewonnen, tegen AZ (2-1) en sc Heerenveen (0-2), maar dat bleek niet genoeg om de play-offs te ontlopen. Peter Hyballa werd eind vorige maand na zeven nederlagen op rij ontslagen.

Roda

Helmond kreeg tegen Roda in de eerste helft de beste kans, maar doelman Benjamin van Leer stond een goal voor de thuisploeg in de weg. Hij redde fraai op een inzet van Jason Bourdouxhe.

Roda haalde zonder schade de rust en sloeg zeven minuten na rust zelf wel toe. Schahin scoorde uit de rebound nadat Mikhail Rosheuvel de paal had geraakt.

Vijf minuten na het doelpunt moest Roda met tien man verder. Adil Auassar kreeg direct rood na een harde overtreding op Bourdouxhe. Helmond ging daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er ondanks het vele balbezit niet.

Roda is voor Helmond al de tweede tegenstander in de play-offs. In de eerste ronde rekenden de Brabanders over twee duels af met Almere City.

Cambuur

MVV kwam tegen Cambuur in de eigen Geusselt al na acht minuten op voorsprong. De Nigeriaan Kelechi Nwakali schoot op aangeven van Joeri Schroyen bij de tweede paal binnen.

Het publiek in Maastricht kon daar maar negen minuten van genieten. Toen maakte Sander van de Streek, de clubtopscorer van Cambuur, er met een prachtig schot van net buiten het strafschopgebied 1-1 van.

Door dat uitdoelpunt begint Cambuur met een goede uitgangspositie aan de return, die zondagmiddag in Leeuwarden wordt gespeeld.

Invallers

Ook Volendam en NAC Breda moesten zich tevredenstellen met een gelijkspel. De 2-2 van NAC-speler Cyriel Dessers viel pas in de voorlaatste minuut.

Na een doelpuntloze eerste helft kwam NAC na een uur spelen op voorsprong in het Kras Stadion. Thomas Agyepong scoorde op aangeven van Giovanni Korte.

Twee wisselspelers leken Volendam alsnog de zege te bezorgen. Daniel van Son scoorde in de 64e minuut bij zijn eerste balcontact. Nick Runderkamp, die eveneens in de tweede helft was ingevallen, maakte er vijf minuten voor tijd 2-1 van.

Dessers, in de reguliere competitie al goed voor 22 goals, zorgde dat NAC toch met een goed gevoel van het veld kon stappen. De spits had wel het geluk dat de scheidsrechter niet zag dat hij de bal met de arm controleerde.

De ploeg die volgende week de return wint, speelt in de finale tegen NEC of FC Emmen. De winnaar van Roda JC-Helmond Sport is gekoppeld aan MVV of SC Cambuur.