Djokovic naar kwartfinale in Rome, Wawrinka uitgeschakeld

Djokovic, de nummer twee van de plaatsingslijst, was met 6-4 en 6-4 te sterk voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut. In de vorige ronde had de Serviër al in twee sets afgerekend met de Britse qualifier Aljaz Bedene.

Voor Wawrinka is de voorbereiding op Roland Garros enigszins verstoord. De Zwitser, twee jaar geleden winnaar in Parijs, verloor in de derde ronde van John Isner. De Amerikaan versloeg zijn als derde geplaatste tegenstander in de Italiaanse hoofdstad met 7-6 (1) en 6-4.

Andy Murray werd dinsdag in de eerste ronde al uitgeschakeld. De nummer één van de wereld ging kansloos met 6-2 en 6-4 onderuit tegen Fabio Fognini.

Het toernooi van Rome geldt als laatste voorbereiding op Roland Garros. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar gaat maandag van start.