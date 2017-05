Van Gerwen wil niemand aan Premier League-titel 'laten ruiken' op slotdag

"Er zijn nog drie andere goede darters over en die moet je niet laten ruiken aan de trofee. Als je die mannen een vinger geeft, pakken ze je hele hand. Het gaat er nu om spannen", aldus Van Gerwen op de site van profbond PDC.

De titelverdediger stelde vorige week voor het vijfde jaar op rij de eerste plaats veilig in het klassement. Van Gerwen won in totaal tien van zijn zestien partijen in de reguliere competitie. Hij speelde vier gelijk en ging twee keer ten onder.

Van Gerwen kan in de O2 Arena in Londen zijn derde Premier League-titel veroveren. Dan moet de enige overgebleven Nederlander wel eerst in de halve finale zien af te rekenen met Gary Anderson, waarna later op de avond in de eindstrijd Peter Wright of Phil Taylor wacht.

"Alle darters die nog in het toernooi zitten, weten hoe ze mij moeten verslaan", denkt Van Gerwen. "Ik moet ze op afstand houden door ze onder druk te zetten. Ik voel me goed en ben in vorm. Het zou heel speciaal zijn als ik de Premier League opnieuw weet te winnen."

Anderson

Anderson heeft op zijn beurt veel vertrouwen in zijn confrontatie met Van Gerwen, ook al moest de Schot vorige week in Aberdeen nog zijn meerdere erkennen in de Nederlander.

"Als ik mijn niveau haal, dan heb ik een goede kans", denkt Anderson. "Het is heel simpel: je moet iedereen verslaan die je voor je krijgt om de titel te pakken."

Anderson voorspelt dan ook een interessante strijd om de titel. "Het is de laatste Premier League-finale voor Taylor, de eerste voor Wright en Van Gerwen en ik kunnen de competitie voor de derde keer winnen. We hebben allemaal wat om voor te spelen."

De winnaar van de Premier League strijkt 290.000 euro op. De verliezend finalist moet het met iets minder dan de helft doen.