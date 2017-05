Kruijswijk: 'Elfde Giro-rit laat zien dat ik nog niet goed genoeg ben'

"Ik moest er gewoon weer af toen de beteren van het peloton in de finale begonnen te versnellen. Ik ben nog niet goed genoeg, zo eerlijk moet ik zijn en dat liet de rit ook zien", aldus Kruijswijk.

De verwachtingen van Kruijswijk in aanloop naar de honderdste editie van de Ronde van Italië waren hoog. De 29-jarige Brabander was vorig jaar dicht bij de eindzege, maar in de huidige editie kan hij nog niet meekomen met de rest.

Kruijswijk moest woensdag op de laatste van vier beklimmingen lossen, finishte uiteindelijk als 29e en zakte uit de top tien van het klassement. Hij staat nu twaalfde op 6.07 van rozetruidrager en landgenoot Tom Dumoulin.

Slopend

Kruijswijk had het naar eigen zeggen zwaar in de elfde rit. "Het was slopend. Je ziet dezelfde jongens voorin die ook op Blockhaus erbij waren. Daar zat ik niet bij", aldus Kruijswijk over de bergrit van zondag, toen hij veel tijd verloor.

De Nederlander had zich een heel andere Ronde van Italië voorgesteld. ''Hiervoor ben ik niet naar de Giro gekomen. Hiervoor heb ik niet het hele seizoen hard gewerkt. Je gaat van het positieve uit en probeert de lichtpuntjes van bijvoorbeeld de tijdrit te benutten. Maar het blijkt dat ik nog niet goed genoeg ben."