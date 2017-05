Blije Ten Cate tekent alsnog voor extra seizoen bij Al Jazira

De 62-jarige Ten Cate dacht ruim drie weken geleden nog dat hij als opvolger van de ontslagen bondscoach Danny Blind aan de slag zou gaan bij het Nederlands elftal.

Hij trok zich echter terug toen bleek dat de KNVB meer tijd nodig bleek te hebben om een keuze te maken. Daarna was de weg vrij voor Dick Advocaat om terug te keren bij Oranje.

Ten Cate trad eind december 2015 in dienst van Al Jazira. Met zijn club neemt hij in december deel aan het WK voor clubteams in de Verenigde Arabische Emiraten.

"En daar heb ik zin in", laat de oud-coach van onder meer Sparta Rotterdam, Ajax, NAC Breda en Vitesse weten aan De Telegraaf. "Ik heb een jaar bijgetekend en daar ben ik blij mee."

De oud-assistent bij Chelsea en FC Barcelona was in het verleden ook werkzaam in China, Qatar, Griekenland, Hongarije en Duitsland.