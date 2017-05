Juventus nog niet zeker van titel na verlies bij AS Roma

Bij een gelijkspel of zege had Juventus zondag al het zesde kampioenschap op rij kunnen vieren, maar nu sluipt de concurrentie toch wat dichterbij.

AS Roma heeft met nog twee wedstrijden te spelen een achterstand van vier punten. Napoli, dat zondag met 0-5 won bij Torino, staat daar weer een puntje achter.

Ondanks het verlies lijkt er nog geen man overboord voor de Champions League-finalist. In de laatste twee speelronden, thuis tegen Crotone en uit bij Bologna, heeft de Juventus aan één overwinning genoeg.

Decor

Het stadion van AS Roma leek het decor te worden van het kampioensfeestje van Juventus toen Mario Lemina de bezoekers in de 21e minuut op 0-1 zette.

AS Roma, dat het moest doen zonder de geschorste Kevin Strootman en de geblesseerde topscorer Edin Dzeko, kwam daarna ijzersterk terug. Daniele De Rossi passeerde Gianluigi Buffon van dichtbij en zorgde daarmee voor de 1-1 ruststand.

Stephan El Shaarawy zorgde in de 56e minuut met een welgemikt schot voor de 2-1 en Radja Nainggolan bracht de eindstand met een hard schot hoog in het doel op 3-1. Hierdoor moet Juventus in ieder geval tot volgende week zondag geduld hebben.

Napoli

Bij Napoli was Dries Mertens weer belangrijk. De Belg scoorde één keer tegen Torino en staat nu tweede op de topscorerslijst in de Serie A met 25 doelpunten, achter Edin Dzeko van AS Roma (27).

De overige treffers bij de klinkende 0-5 zege van Napoli kwamen op naam van Jose Callejon (twee), Lorenzo Insigne en Piotr Zielinski.

Crotone won met 1-0 van Udinese en mag nog hopen dat het ook komend seizoen weer op het hoogste niveau speelt. Genoa en Empoli verloren allebei, zodat Crotone de achterstand op die twee clubs terugbracht tot respectievelijk twee punten en één punt. Een van de drie clubs degradeert, samen met Palermo en Pescara.

AS Monaco

In Frankrijk heeft AS Monaco de landstitel voor het grijpen. De Monegasken en Paris Saint-Germain gaven elkaar zondagavond niets toe in de strijd om de Franse titel, waardoor de titelstrijd nog niet officieel is beslist.

Desondanks kan Monaco de titel bijna niet meer ontgaan. De ploeg die door Juventus werd uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League kwam door een 4-0 zege op Lille op 89 punten en heeft nog twee wedstrijden te spelen.

Bij Lille speelde Ricardo Kishna ruim een uur mee. Anwar El Ghazi bleef de hele wedstrijd op de bank.

PSG won met 5-0 bij AS Saint-Étienne en staat met nog één duel te spelen op 86 punten. Bovendien heeft de club uit Parijs een slechter doelsaldo.

Monaco kan woensdagavond in het eigen Stade Louis II tegen hetzelfde Saint-Étienne de titel definitief veroveren.

Doelsaldo

De club uit Monaco poetste het doelsaldo tegen Lille nog een beetje op. Radamel Falcao zorgde voor het eerste en derde doelpunt. Bernardo Silva zorgde op slag van rust voor de 2-0 en Junior Alonso zette de 4-0 eindstand op het bord. Monaco maakte alleen in de competitie dit seizoen al 102 doelpunten.

PSG deed bij Saint-Étienne er alles aan om de kans op de titel levend te houden. Edinson Cavani en Lucas Moura scoorden ieder twee keer voor de Parijzenaars. Julian Draxler bracht in de negentigste minuut de eindstand op 0-5.

Olympique Nice, al verzekerd van de derde plek, ging zondag in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Angers. Olympique Lyon, dat afgelopen donderdag door Ajax werd uitgeschakeld in de Europa League, won met 3-1 bij Montpellier. Alexandre Lacazette maakte twee doelpunten en had een assist. Ook Memphis Depay verzorgde een assist.

De laatste speelronde in Frankrijk is volgende week zaterdag. Alle duels beginnen dan om 21.00 uur.

