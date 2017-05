Real Madrid en Barcelona maken geen fout in Spaanse titelstrijd

Hoewel beide titelkandidaten nu op 87 punten staan, heeft Real Madrid de titel binnen handbereik. De ploeg heeft namelijk op woensdag nog een inhaalwedstrijd uit tegen Celta de Vigo tegoed.

Volgende week zondag om 20.00 uur sluit Barcelona de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Eibar, op hetzelde moment speelt Real Madrid dan uit tegen Malaga.

Barcelona kan zich vastklampen aan een beter onderling resultaat in de confrontaties tegen Real Madrid (1-1 en 2-3). Dat geeft in Spanje bij een gelijk puntentotaal aan het eind van de competitie de doorslag, in plaats van het doelsaldo.

Ronaldo

Real Madrid kende in het eigen Bernabeu een uitstekende start. Al na tien minuten stond het 1-0 door een razendsnel genomen vrije trap van Nacho, die daarmee Sevilla-doelman Sergio Rico compleet verraste.

Cristiano Ronaldo maakte er een kwartier later 2-0 van, maar mocht van geluk spreken dat hij even later niet uit het veld werd gestuurd nadat hij een tikje had uitgedeeld aan een tegenstander.

Sevilla, dat had moeten winnen om Atletico Madrid nog van de derde plaats te kunnen verdringen, bracht via Stevan Jovetic de spanning in de 48e minuut terug. Met een prachtige uithaal in de kruising zorgde Ronaldo een kwartier voor tijd voor de beslissing, waarna Toni Kroos er ook nog 4-1 van maakte.

Neymar

Barcelona had de ruime zege op Gran Canaria grotendeels te danken aan Neymar. De Braziliaan scoorde een hattrick en gaf ook de assist op het doelpunt van Luis Suarez.

De ploeg van Luis Enrique mocht wel van geluk spreken dat het niet bijna de hele wedstrijd met tien man hoefde te spelen. Al in de openingsfase kwam verdediger Lucas Digne goed weg met geel nadat hij een doorgebroken speler had neergehaald.

Barcelona had halverwege al een 0-2 voorsprong te pakken door goals van Neymar en Suarez. Na de aansluitingstreffer van Pedro Bigas mocht Las Palmas, dat veertiende staat, nog even hopen. Neymar gooide daarna hoogstpersoonlijk de wedstrijd in het slot met zijn tweede en derde goal van de avond.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division