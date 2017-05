Nadal klopt Thiem en wint voor vijfde keer toernooi van Madrid

Nadal pakte de titel op het Spaanse gravel eerder al in 2005, 2010, 2013 en 2014. De afgelopen twee jaar moest hij de eer aan Andy Murray (2015) en Novak Djokovic (2016) laten.

De als vierde geplaatste Nadal leverde deze week alleen in zijn openingspartij tegen Fabio Fognini een set in. Zaterdag rekende hij in de halve eindstrijd verrassend eenvoudig af met Djokovic (6-2 en 6-4).

Thiem stond achtste op de plaatsingslijst. Voor de Oostenrijker was het de eerste keer dat hij in de eindstrijd stond in de Spaanse hoofdstad.

Dit seizoen is Nadal nog ongeslagen op gravel. Hij won op zijn geliefde ondergrond eerder al in Monte Carlo en Barcelona. Later deze maand begint hij aan de jacht op zijn tiende titel op Roland Garros.