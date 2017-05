Dumoulin baalt 'enorm' van uitvallen ploeggenoot Kelderman

"Ik kan er nu niet blij om zijn", mopperde Dumoulin desondanks tegen Eurosport, doelend op het uitvallen van Kelderman. "Het is enorm balen dat we Wilco kwijt zijn."

"Hij zou de komende weken zo belangrijk zijn voor mij. Ik had enorm veel vertrouwen in hem. Het is zo jammer dat hij er niet meer bij is", vervolgde hij.

De kopman van Team Sunweb kon zelf de links van de weg geparkeerde motor nog net ontwijken. "Het scheelde een paar centimeter. Ik begrijp niet wat die motor daar deed. Dit mag niet gebeuren."

Dumoulin dacht aan de consequenties van het uitvallen van Kelderman. "Als ik in de derde week een slechte dag zou hebben, zou hij er zeker voor me zijn geweest om me er doorheen te slepen."

"Gelukkig heb ik met Laurens ten Dam en Chad Haga nog twee mannen die heel goed bergop reden vandaag, maar het was nog beter geweest met Wilco erbij. Maar ja, we moeten door en de knop omzetten."

Dumoulin eindigde op 24 seconden van ritwinnaar Nairo Quintana als derde. In het klassement staat de Nederlander derde op een halve minuut van de Colombiaan.

Mollema

Bauke Mollema kende evenals Dumoulin een uistekende dag. De 30-jarige Groninger kwam op 41 seconden van Quintana als vierde over de finish.

Mollema had het desondanks wel lastig. "Het was een enorm zware klim, een van de lastigste in de Giro", vertelde de kopman van Trek-Segafredo op de website van zijn ploeg.

"Maar ik had een prima dag en deed goede zaken voor het algemeen klassement", vervolgde hij. "Ik ben zeer tevreden over vandaag."

In het algemeen klassement klom Mollema naar de vierde plaats. Hij heeft 51 seconden achterstand op Quintana.

Halverwege de slotklim moesten Mollema en Dumoulin lossen toen Quintana demarreerde. "Ik reed gewoon mijn eigen tempo en kwam samen met Dumoulin te zitten. Ik kon hem niet echt helpen, maar hij was vandaag erg sterk."

Kruijswijk

Steven Kruijswijk moest in de negende etappe flink wat tijd toegeven op de andere klassementsrenners. De 29-jarige Brabander werd op 2.43 minuten twaalfde.

"Ik had vandaag niet zo’n goede dag. Ik zat gelijk aan de voet van de klim al op de limiet", zei Kruijswijk na afloop op de website van zijn ploeg Lotto-Jumbo.

"Toen Quintana versnelde, kon ik niet mee. Ik viel stil en moet tijd toegeven. Het is niet anders, maar de Giro is nog niet voorbij."

Kruijswijk bezet de tiende plaats in het algemeen klassement op meer dan drie minuten van rozetruidrager Quintana.

Maandag is er een rustdag in de Giro.