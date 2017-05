Kelderman geeft op in Giro met gebroken vinger na botsing met motor

Kelderman reed aan de voet van de slotklim naar Blockhaus, met nog een kleine vijftien kilometer te gaan, tegen een stilstaande motor op.

In zijn val nam de Nederlander onder anderen Geraint Thomas mee. De nummer twee van het klassement verloor daardoor kostbare tijd.

Kelderman kon in eerste instantie verder, maar stapte wat later toch af. Hij blijkt dezelfde vinger te hebben gebroken als eerder dit seizoen in de Strade Bianche.

De 26-jarige Kelderman stond in het klassement op de zestiende plaats, op slechts 23 seconden van leider Bob Jungels. Zijn uitvallen is een streep door de rekening voor Tom Dumoulin, de kopman van Team Sunweb.

Team Sky

Liefst zes renners van Team Sky waren betrokken bij de valpartij. Kopman Thomas moest hierdoor ruim vijf minuten toegeven op ritwinnaar Nairo Quintana.

Thomas probeert desondanks de moed erin te houden. "Het gaat erom dat we blijven knokken", zegt de Brit op de website van zijn ploeg. "We geven niet op, het had nog slechter af kunnen lopen. Ik heb alleen een zere schouder."

"Ik verloor vijf minuten, maar voor mijn gevoel heb ik drie of vier minuten langs de kant van de weg gestaan. Mijn vorm is dus in orde", vervolgt Thomas.

Rustdag

"Morgen hoop ik een goede rustdag te hebben, daarna ga ik er een flinke klap op geven in de tijdrit en dan zullen we zien waar ik sta."

In het klassement staat Thomas zeventiende op 5.14 minuten van Quintana. "Het gaat heel moeilijk worden om deze Giro te winnen. Maar er zijn nog veel etappes te gaan. Mogelijk kan ik de top tien halen, of misschien zelfs meer."

Mikel Landa ging eveneens tegen de vlakte. De Spanjaard, die ook als kopman van Team Sky fungeert, kwam pas 26 minuten na Quintana over de streep en kan een goed klassement vergeten.