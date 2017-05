Kelderman geeft op in Giro na botsing met motor

Kelderman reed aan de voet van de slotklim naar Blockhaus, met nog een kleine vijftien kilometer te gaan, tegen een stilstaande motor op.

In zijn val nam de Nederlander onder anderen Geraint Thomas mee. De nummer twee van het klassement verloor daardoor kostbare tijd.

Kelderman kon in eerste instantie verder, maar stapte wat later toch af. Hij blijkt dezelfde vinger te hebben gebroken als eerder dit seizoen in de Strade Bianche.

De 26-jarige Kelderman stond in het klassement op de zestiende plaats, op slechts 23 seconden van leider Bob Jungels. Zijn uitvallen is een streep door de rekening voor Tom Dumoulin, de kopman van Team Sunweb.

Dumoulin

Tom Dumoulin reed naar de derde plaats in de eerste serieuze bergrit van de Giro. In het algemeen klassement staat de Limburger derde met dertig seconden achter leider Nairo Quintana. Dinsdag in de individuele tijdrit heeft Dumoulin de roze trui voor het grijpen.

"Ik kan er nu niet blij om zijn", mopperde Dumoulin desondanks tegen Eurosport, doelend op het uitvallen ploeggenoot Kelderman. "Het is enorm balen dat we Wilco kwijt zijn."

Vertrouwen

"Hij zou de komende weken zo belangrijk zijn voor mij. Ik had enorm veel vertrouwen in hem. Het is zo jammer dat hij er niet meer bij is", zei Dumoulin, die zelf de links van de weg geparkeerde motor nog net had kunnen ontwijken. "Het scheelde een paar centimeter. Ik begrijp niet wat die motor daar deed. Dit mag niet gebeuren."

Maandag is er een rustdag in de Giro.[[articlelink:http://www.nu.nl/wielrennen/4665312/overzicht-klassementen-etappeschema-en-startlijst-giro.html]]