Tottenham te sterk voor United, Sneijder beslissend voor Galatasaray

Victor Wanyama zette de thuisploeg al na zes minuten op voorsprong, Harry Kane maakte er vroeg in de tweede helft 2-0 van. De aansluitingstreffer van Wayne Rooney in de 71e minuut bleek uiteindelijk niet genoeg voor United.

Daley Blind speelde bij de bezoekers de hele wedstrijd mee. Vincent Janssen moest bij de Spurs de hele wedstrijd op de bank blijven zitten.

Tottenham, dat al zeker was van directe plaatsing voor de Champions League, komt door de zege op tachtig punten. Chelsea heeft zeven punten meer en verzekerde zich vrijdag al van de titel in de Premier League.

United staat met nog twee wedstrijden te spelen vijfde en kan zich op basis van de ranglijst niet meer plaatsen voor de Champions League. De enige manier om toch nog een ticket voor het miljoenenbal af te dwingen is een overwinning in de Europa League-finale tegen Ajax op 24 mei.

De ruim dertigduizend mensen op de tribune waren getuige van een historische wedstrijd. Na 118 jaar neemt Tottenham afscheid van White Hart Lane. Door de zege op United blijft de ploeg het hele seizoen ongeslagen in eigen stadion.

De Noord-Londense club speelt zijn thuiswedstrijden volgend seizoen op Wembley om daarna zijn intrek te nemen in een gloednieuw stadion, dat momenteel wordt gebouwd.

Liverpool

Georginio Wijnaldum boekte met Liverpool een belangrijke 0-4 uitzege bij West Ham United. De Nederlander verzorgde bij twee treffers de assist. Hull City degradeerde uit de Premier League.

Liverpool klimt door de overwinning weer naar de derde plaats en is dicht bij kwalificatie voor de Champions League. Bij een thuiszege volgende week op de laatste speeldag tegen het gedegradeerde Middlesbrough is de ploeg verzekerd van een ticket voor minimaal de voorronde.

Daniel Sturridge zorgde er na ruim een halfuur voor dat Liverpool met een 0-1 voorsprong mocht gaan rusten. Philippe Coutinho besliste het duel door tussen de 57e en 62e minuut twee keer te scoren.

Bij de tweede goal van de Braziliaan kwam de assist van Wijnaldum. De Nederlander stelde de Belg Divock Origi een kwartier voor tijd in staat om er ook nog 0-4 van te maken.

Liverpool voelt de hete adem van Manchester City nog in de nek. Die ploeg heeft weliswaar één punt minder, maar nog wel een wedstrijd tegoed. Ook Arsenal is nog in de race. Kampioen Chelsea en Tottenham Hotspur zijn niet meer te achterhalen.

De bovenste drie ploegen in Engeland kwalificeren zich direct voor de Champions League. De nummer vier gaat naar de voorronde.

Hull City

Voor Hull City valt al na één seizoen het doek in de Premier League. De ploeg uit Kingston-upon-Hull verloor zondag met 4-0 op bezoek bij Crystal Palace.

Door de nederlaag kan Hull nummer zeventien Swansea City niet meer inhalen. De ‘Tigers’ staan na 37 wedstrijden achttiende met 34 punten, waarmee ze vier punten achter staan op Swansea.

Patrick van Aanholt, die een kwartier voor tijd inviel, maakte een van de doelpunten voor Crystal Palace. De andere treffers kwamen op naam van Wilfried Zaha, Christian Benteke en Luka Milivojevic (penalty).

Eerder degradeerden Middlesbrough en Sunderland al uit de Premier League. Brighton & Hove Albion en Newcastle United promoveren naar het hoogste niveau. Ook Jaap Stam maakt met Reading nog kans op promotie.

Sneijder

In Turkije hielp Wesley Sneijder Galatasaray aan drie punten. Met nog tien minuten te spelen, maakte de Nederlander uit een vrije trap de winnende op bezoek bij Gaziantepspor. Nigel de Jong kwam zijn landgenoot drie minuten voor tijd vervangen.

Sneijder was ook vorige week al trefzeker, maar zijn goal thuis tegen Kasimpasa (1-3) had toen weinig waarde.

Galatasaray blijft in de Turkse Süper Lig op de vierde plaats staan, maar kan Fenerbahçe nog achterhalen. De ploeg van trainer Dick Advocaat heeft met nog drie wedstrijden te spelen een marge van twee punten. Basaksehir en Besiktas strijden in Turkije om de titel.

Napoli

Napoli kan de tweede plaats in de Italiaanse voetbalcompetitie nauwelijks nog ontgaan. Het team van trainer Maurizio Sarri won de uitwedstrijd tegen Torino overtuigend: 0-5. De Belg Dries Mertens scoorde één keer en staat nu tweede op de topscorerslijst in de Serie A met 25 doelpunten, achter Edin Dzeko van AS Roma (27).

De overige treffers van Napoli kwamen op naam van Jose Callejon (twee), Lorenzo Insigne en Piotr Zielinski.

Napoli heeft, met nog twee speelronden te gaan, tachtig punten. Koploper Juventus heeft 85 punten en nummer drie AS Roma staat op 78 punten. Beide clubs nemen het later zondag tegen elkaar op in Rome. Bij winst is Juventus kampioen.

Crotone won met 1-0 van Udinese en mag nog hopen dat het ook komend seizoen weer op het hoogste niveau speelt. Genoa en Empoli verloren allebei, zodat Crotone de achterstand op die twee clubs terugbracht tot respectievelijk twee punten en één punt. Een van de drie clubs degradeert, samen met Palermo en Pescara.

