Nadal na zege op Djokovic naar finale Madrid, Halep wint toernooi

De 30-jarige Nadal had twee sets nodig om de Servische nummer twee van de wereld te verslaan: 6-2 en 6-4. De twee stonden voor de vijftigste keer in hun loopbaan tegenover elkaar.

Djokovic maakte een nonchalante indruk met veel onnodige fouten tot gevolg. De nummer twee van de plaatsingslijst zegevierde vorig jaar op het gravel in Madrid.

Hij rekende toen in de eindstrijd af met Andy Murray. Nadal was in 2005, 2010, 2013 en 2014 de beste in de Spaanse hoofdstad.

Ongeslagen

Nadal kent dit jaar een uitstekend seizoen op gravel en is vooralsnog ongeslagen. Nadal won de afgelopen weken de toernooien van Monte Carlo en Barcelona, allebei al voor de tiende keer.

De andere halve finale gaat tussen de als achtste gerangschikte Dominic Thiem en de ongeplaatste Pablo Cuevas.

Halep

De als derde geplaatste Halep won het WTA-toernooi in Madrid voor het tweede jaar op rij. Ze was op het Spaanse gravel net wat beter dan Mladenovic: 7-5, 6-7 (5) en 6-2.

De wedstrijd ging lange tijd gelijk op. De breaks vlogen over en weer. In de eerste set kon Mladenovic serveren voor setwinst, maar ze liet het beslissende punt liggen. Halep wist vervolgens wel door te drukken.

In het tweede bedrijf kwam het tot een tiebreak, waarin de Française een gat wist te slaan. Na bijna drie uur spelen wist de Roemeense uiteindelijk haar matchpoint in de laatste set te benutten.

De 25-jarige Halep stond in haar carrière vier keer eerder tegenover de Française, die in de Spaanse hoofdstad als veertiende was geplaatst. Van die ontmoetingen won Mladenovic er toen drie. De partij in Madrid was de eerste op gravel en op die ondergrond wist Halep het verschil te maken.

Het betekende de vijftiende WTA-titel voor de Roemeense nummer acht van de wereld. Ook Mladenovic is bezig aan een sterk seizoen. De 23-jarige tennisster veroverde in Sint-Petersburg haar eerste titel op de WTA-tour en bereikte in Acapulco en Stuttgart de finale.