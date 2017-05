Bokser Müllenberg laat grote titeltoernooien aan zich voorbij gaan

Volgens een persbericht van de Nederlandse boksbond zal Müllenberg, mede door privé-omstandigheden, ontbreken bij achtereenvolgens de NK (20 en 21 mei in Rotterdam), de EK in Oekraïne (16-24 juni) en de WK in Duitsland (25 augustus - 3 september).

Voor Müllenberg kwam vorig jaar een droom uit met zijn deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij strandde in de achtste finales.

Müllenberg won onlangs nog de titel bij het Feliks Stamm-toernooi in Warschau na vier opeenvolgende overwinningen in de klasse tot 81 kilogram. Hij heeft er nu voor gekozen om even bij te komen van zijn drukke boksprogramma in het afgelopen jaar.