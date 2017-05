Manchester United naar finale Europa League na gelijkspel tegen Celta

In het heenduel in Spanje had United al met 0-1 gewonnen. Marouane Fellaini bracht de thuisploeg in de zeventiende minuut op voorsprong. Vijf minuten voor tijd bracht Facundo Roncaglia Celta op gelijke hoogte.

Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man. Eric Bailly en Roncaglia kregen enkele minuten voor tijd beiden rood na een opstootje.

De Engelse topclub neemt het in de finale op woensdag 24 mei in Stockholm op tegen Ajax. De Amsterdammers verloren weliswaar met 3-1 bij Olympique Lyon, maar hadden het heenduel met 4-1 gewonnen.

Voor Manchester United betekent het de eerste Europese finale in zes jaar. Onder Alex Ferguson stond de club in 2011 in de eindstrijd van de Champions League, waarin FC Barcelona met 3-1 te sterk was.

Blind

Daley Blind speelde de hele wedstrijd mee bij Manchester United. De Oranje-international kreeg na iets meer dan een half uur geel voor een harde overtreding op Pablo Alvarez.

Celta begon fel aan de wedstrijd en zorgde na vier minuten voor het eerste gevaar. Iago Aspas krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied op doel, maar Sergio Romero tikte de bal over.

Na tien minuten nam United het initiatief over van de Spanjaarden en dat resulteerde al snel in de openingstreffer van Fellaini. De Belg kopte van dichtbij bij de tweede paal binnen uit een voorzet van Marcus Rashford.

In het vervolg van de eerste helft lieten de Engelsen Celta het spel weer maken. De bezoekers waren een aantal keren dicht bij de gelijkmaker.

Romero

Een kopbal van Aspas ging net naast en Romero moest in actie komen bij afstandsschoten van Hernandez en Pione Sisto.

In de tweede helft kreeg United de beste kansen. Vlak na rust werd een vrije trap van Henrikh Mkhitaryan gekeerd door Sergio Alvarez.

Halverwege de tweede helft slalomde Rashford zich door de verdediging van Celta, maar Alvarez bracht opnieuw redding.

Vijf minuten voor tijd kwamen de Spanjaarden wel tot scoren. Roncaglia kopte raak uit een vrije trap van Theo Bongonda.

Vechtpartij

Twee minuten voor tijd ontstond er een massale vechtpartij op het veld. Bailly en Roncaglia werden beiden bestraft met rood.

Ander Herrera vond in de blessuretijd nog het net, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. In de allerlaatste minuut kreeg John Guidetti nog een enorme kans, maar de oud-Feyenoorder verzuimde Celta naar de finale te loodsen.

