Overmars stelt dat contractverlenging Onana bij Ajax '99 procent' zeker is

"Het is voor 99 procent zeker dat Onana bijtekent. Tot wanneer dat is? Lang genoeg", zei Overmars bij RTL7 kort voor aanvang van de return in de Europa League tegen Olympique Lyon, waarin Ajax donderdag een voorsprong van 4-1 verdedigt

Onana heeft op dit moment een contract tot medio 2018 bij Ajax. De 21-jarige keeper werd in de zomer van 2015 overgenomen van FC Barcelona en veroverde dit seizoen een basisplaats bij de Amsterdamse club.

Ook liet Overmars weten dat Ajax graag verder wil met Joël Veltman en Amin Younes. Beide spelers hebben evenals Onana een contract tot de zomer van 2018 in Amsterdam.

Veltman

"Het is een jongen van de club. Hij heeft het Ajax-DNA", aldus Overmars over Veltman. "Dat soort spelers hebben we gewoon nodig."

De directeur voetbalzaken zegt niets te weten van de vermeende interesse van RB Leipzig, de nummer twee van de Bundesliga, in Younes. "Elke dag lees je zoveel, maar dat is mij niet bekend. Of ik wil dat hij blijft? Dat lijkt me wel."

Overmars denkt dat Kenny Tete wel zal vertrekken bij Ajax. De rechtsback verloor begin dit seizoen zijn basisplaats aan Veltman. "Ik heb het idee dat hij liever ergens anders heen wil. Dat kun je ook wel begrijpen, hij wil liever niet op de bank zitten."