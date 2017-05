Murray laat zich verrassen door Coric in derde ronde Masters Madrid

Murray werkte tegen Coric op 2-3 in de eerste set nog wel een break achterstand weg, maar verloor vervolgens drie games op rij tegen de nummer 59 van de wereld.

In het tweede bedrijf kon de 29-jarige Schot langer gelijke tred houden met Coric, maar werd een break in de achtste game hem uiteindelijk fataal. De Kroaat maakte de partij een game later af op zijn tweede matchpoint.

Murray, die vorig jaar een zeer succesvol seizoen kende met de olympische titel en de eindzege op Wimbledon, boekte in 2017 pas één toernooizege. Hij was de sterkste bij het ATP-toernooi in Dubai.

Coric ontmoet in de kwartfinales in Madrid Dominic Thiem. De Oostenrijker overleefde tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov vijf matchpoints en won met 4-6, 6-4 en 7-6 (9).

Djokovic

Eerder op donderdag bereikte Novak Djokovic de kwartfinales in Madrid. De nummer twee van de wereld versloeg de Spanjaard Feliciano Lopez met 6-4 en 7-5.

Bij de laatste acht moet Djokovic, die zijn titel verdedigt in Madrid, het opnemen tegen Kei Nishikori. De Japanner rekende af met de Spanjaard David Ferrer: 6-4 en 6-3.

Later op de dag komt Rafael Nadal nog in actie in de derde ronde. De Spanjaard speelt tegen Nick Kyrgios uit Australië.