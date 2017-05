Oud-volleyballer Van der Goor met succes behandeld aan kanker

"Goed nieuws'', meldt Van der Goor op de website van zijn eigen foundation, waarmee hij mensen met diabetes stimuleert om aan sport te doen.

"Na acht chemokuren die in totaal vijf maanden hebben geduurd is de behandeling succesvol gebleken. De lymfeklierkanker is op dit moment uit mijn lichaam. Ik zal de komende tijd wel onder controle blijven in het ziekenhuis."

De 45-jarige Apeldoorner voelt zich nog niet helemaal de oude. Hij gaat nu werken aan zijn fysiek herstel. "Het is lastig te zeggen hoe lang dat gaat duren. Daarom is het zaak om geduld te hebben en langzaam op te bouwen."

Van de Goor, die al langer diabetes heeft, meldde in november vorig jaar dat bij hem kanker was geconstateerd.

Goud

Op sportief vlak boekte Van der Goor zijn grootste succes op de Olympische Spelen van 1996, toen hij met het Nederlandse volleybalteam goud won in Atlanta.

In totaal speelde Van der Goor liefst 295 interlands voor Oranje. Naast het goud van Atlanta was hij er in 2000 bij op de Spelen in Sydney waar Nederland als vijfde eindigde. In clubverband speelde hij acht jaar voor Dynamo en acht jaar voor de Italiaanse clubs Treviso en Modena.