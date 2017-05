Kruijswijk zegt 'nog niet volledig' hersteld te zijn van valpartij in Giro

Kruijswijk kwam dinsdag hard ten val aan de voet van de Etna, toen een aantal renners een verkeerde weg instuurde. "Fysiek ben ik nog niet volledig in orde", vertelt hij na de zesde etappe bij Eurosport.

In de rit over 207 kilometer van Reggio Calabria naar Terme Luigiane kende de 29-jarige Brabander weinig problemen. "Dit was een relatief makkelijke rit gelukkig, op de finale na. Maar je moet voorin zitten en niet het risico lopen seconden te verliezen."

Volgens Kruijswijk is het tot zondag een kwestie om behoudend te rijden en geen tijd te verliezen. "Voorlopig moet ik me gewoon zien te handhaven en hopen dat ik zondag hersteld ben."

Blockhaus

Dan staat er een bergetappe met aankomst op de Blockhaus, een beklimming uit de hoogste categorie, op het programma. "Daar hoop ik wat tijd te kunnen pakken."

Bij zijn val liep Kruijswijk dinsdag alleen schaafwonden op. Hij finishte in die rit wel in het gezelschap van de andere klassementsrenners. In de openingsrit verloor de Nederlander wel dertien seconden nadat hij werd opgehouden door een val.

Kruijswijk eindigde donderdag op 39 seconden van ritwinnaar Silvan Dillier als veertiende in een groep met de favorieten voor de eindzege. In het algemeen klassement bezet hij de vijftiende plaats op 23 seconden van rozetruidrager Bob Jungels.