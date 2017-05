Rooney wil ondanks gebrek aan speeltijd bij Manchester United blijven

"Natuurlijk wil ik dat. Ik speel al dertien jaar bij deze club. Als het aan mij ligt komt daar nog zeker een jaar bij", aldus Rooney op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-return tegen Celta de Vigo van donderdag.

Rooney, topscorer aller tijden van Manchester United, kan dit seizoen onder manager José Mourinho niet rekenen op een basisplek. De aanvaller startte dit seizoen slechts in 22 van de 59 wedstrijden die United tot dusver speelde.

Door zijn gebrek aan speeltijd wordt Rooney de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een zomers vertrek bij de club, waar hij al sinds 2004 onder contract staat. De international van Engeland kon in de winterstop al naar China, maar wimpelde die interesse af.

Rooney vindt het geen ramp dat hij niet elke wedstrijd aan de aftrap staat. "Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal van deze tijd. Ik sta er liever in, maar dat kan niet altijd. Als ik wel speel, doe ik er alles aan dat zo goed mogelijk te doen en nieuwe kansen af te dwingen. En dat alles vooral om het elftal verder te helpen. Daar gaat het om."

Champions League

Rooney hoopt donderdag met Manchester United de finale van de Europa League te bereiken. De ploeg van Mourinho verdedigt op Old Trafford een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd.

De winnaar van de Europa League plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. "Het is voor ons heel belangrijk om mee te doen aan dat toernooi. Deze club hoort thuis op dat podium", vindt Rooney.

"We staan nu in de halve finale van de Europa League. In de laatste drie jaar hebben we nooit zo'n grote kans gehad op het winnen van een competitie of toernooi van dit kaliber."

De return tussen Manchester United en Celta de Vigo begint donderdag om 21.05 uur. De andere halve finale in de Europa League gaat tussen Ajax en Olympique Lyon. De Amsterdammers verdedigen in de return een 4-1 voorsprong.

