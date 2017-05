Anderson doet beroep op Schotse fans in kraker tegen Van Gerwen

"Het gebouw schudt op zijn grondvesten als de darters naar de oche lopen. Elke haar op mijn lijf staat dan rechtop. Voor Van Gerwen zal er een wereld open gaan", aldus Anderson in aanloop naar zijn 'thuiswedstrijd' van donderdag tegen Sky Sports.

Zowel Van Gerwen als Anderson is al zeker van een plek in de halve finales, die op dezelfde avond als de finale wordt afgewerkt (18 mei). Van Gerwen voert de ranglijst aan met 22 punten, terwijl Anderson vierde staat met achttien punten.

De tweevoudig winnaar van de Premier League wil alvast vertrouwen opdoen voor de finaledag. "Als ik Michael nu versla, dan heeft hij iets om over na te denken voor volgende week. Zo niet, dan denk ik dat ik het volgende week heel lastig ga krijgen. Ik moet sowieso heel goed zijn om hem te verslaan."

Anderson vertrouwt erop dat zijn fans hem aan een overwinning kunnen helpen op Van Gerwen. "In Schotland krijgen we niet veel dartswedstrijden, maar de fans zijn er gek op. Michael gaat dat echt merken", verwacht de Schot.

"Ik speelde enkele weken geleden in Rotterdam tegen Raymond van Barneveld en ik kon het publiek daar ook niet negeren. Het was geweldig om te zien hoe hij daar werd gesteund. Dat is ook wat je verwacht als je in Nederland tegen een Nederlander speelt."

Van Gerwen

Van Gerwen bewaart zelf overigens ook goede herinneringen aan Aberdeen. De titelverdediger gooide daar vorig jaar met 123,4 het beste gemiddelde ooit op een televisietoernooi.

"Dat was echt fantastisch en zal me altijd bijblijven", zegt Van Gerwen op de site van profbond PDC. "Het wordt desondanks lastig tegen Gary, want hij verkeert in uitstekende vorm."

De wereldkampioen hoopt voor het vijfde jaar op rij de reguliere competitie af te sluiten op de eerste plaats in het klassement. "Ook dit jaar is dat mijn doel en ik heb het nog allemaal in eigen hand. Ik weet hoe ik me moet voorbereiden en ga er alles aan doen om te winnen."

Raymond van Barneveld speelt donderdag tegen Peter Wright zijn laatste wedstrijd in de Premier League. De Hagenaar heeft veertien punten en kan niet meer bij de eerste vier eindigen.