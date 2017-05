Mourinho verwijt spelers niets in aanloop naar 'wedstrijd van seizoen'

"Het resultaat is teleurstellend, maar over de manier van spelen ben ik zeer tevreden. Het team stond goed georganiseerd en creëerde veel kansen. Arsenal was niet beter en had geluk met de openingstreffer", aldus Mourinho na afloop tegen de BBC.

De manager richt zich volledig op het winnen van de Europa League met United, dat donderdag de return in de halve finale speelt tegen Celta de Vigo. Mourinho voerde tegen Arsenal dan ook liefst acht wijzigingen door in zijn elftal.

"Het winnen van de Europa League is veel belangrijker dan de vierde plek, dus we konden niet op maximale kracht spelen. Toch heeft mijn ploeg er alles aan gedaan te winnen. Jongens als Chris Smalling, Phil Jones en Juan Mata maakten bovendien hun eerste minuten in zeven weken tijd. Daar kan ik alleen maar trots op zijn."

Rust

Voor United was het verlies tegen Arsenal de eerste competitienederlaag sinds 23 oktober, toen Chelsea op Stamford Bridge te sterk was. Het onderbreken van die imposante reeks leidt echter niet tot spijt bij Mourinho voor het sparen van spelers.

"Ik ben vooral blij dat we donderdag met een conditioneel sterke ploeg aantreden tegen Celta de Vigo", aldus de Portugees. "Donderdag wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Hopelijk denken de fans er ook zo over, want we hebben ze hard nodig."

Manchester United verdedigt donderdag tegen Celta een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. De winnaar van de Europa League plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

In de competitie staat de ploeg van Mourinho vier punten achter op nummer vier Manchester City. De nummer vier van Engeland krijgt een ticket voor de voorronde van de Champions League.

