Kruijswijk denkt dat val in Yorkshire meespeelde bij tijdverlies in Giro

De kopman van Lotto-Jumbo verloor vrijdag in de 206 kilometer lange etappe van Alghero naar Olbia als enige van de klassementsrenners tijd. Hij eindigde op dertien seconden van ritwinnaar Lukas Pöstlberger als 72e.

Kruijswijk ondervond in de finale hinder van een oponthoud in de bochtige aankomst, op ruim drie kilometer voor de finish.

De 29-jarige Brabander was vorige week bij een etappe in de Ronde van Yorkshire betrokken bij een valpartij in een massasprint. "Ik had wat schrik omdat ik er toen bij lag. Daardoor nam ik in deze rit net iets minder risico's", vertelt hij bij de NOS.

Hectisch

"Dan knijp je iets te snel in de remmen en zit je niet waar je moet zitten", vervolgt Kruijswijk. "Het was een hectische finale."

Hij probeerde het gat met het peloton samen met ploeggenoot Jos van Emden nog te dichten. "Samen met Jos dacht ik nog aan te sluiten na de opstopping, maar in de laatste kilometer op een brug of viaduct vielen er toch nog gaten."

Kruijswijk wil niet te lang stilstaan bij het tijdverlies. "Het is klote dat je er net achter zit op de eerste dag, maar ik moet hier even goed doorheen komen. Morgen gaat het weer verder."

Vorig jaar eindigde de Nederlander als vierde in het eindklassement van de Giro. Hij ging tot en met de achttiende etappe aan de leiding in het algemeen klassement, maar verspeelde de eerste plaats door een valpartij.

De eerste etappe in de Ronde van Italië werd vrijdag verrassend gewonnen door de Oostenrijker Lukas Pöstlberger. Hij reed enkele kilometers voor de finish weg uit het peloton en kwam solo over de finish.