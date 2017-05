Schippers tweede op 200 meter bij Diamond League in Doha

Schippers moest Elaine Thompson (22,19) ruim voor zich dulden. De Nederlandse had een goede start, maar zag de Jamaicaanse in de laatste meters steeds verder uitlopen bij een tegenwind van 2,3 meter per seconde.

Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro moest Schippers op de 200 meter ook al haar meerdere erkennen in Thompson.

Marie-Josee La Tou uit Ivoorkust eindigde in 22,77 als derde. Veronica Campbell-Brown kwam in 23,09 als vijfde over de finish.

Bonevacia

Eerder op vrijdag wist Liemarvin Bonevacia zich niet in de strijd om de medailles te mengen op de 400 meter. De 28-jarige Curaçaoënaar eindigde als achtste en laatste.

Bonevacia kwam over de finish in een tijd van 45,95 seconden. Daarmee moest hij 0,36 seconde toegeven op de nummer zeven, de Tsjech Pavel Maslak.

De 400 meter werd gewonnen door Steven Gardiner uit de Bahama's. Hij bleef met 44,60 de Amerikanen LaShawn Merritt (44,78) en Tony McQuay (44,92) voor.

De wedstrijd in Doha is de eerste meeting uit de Diamond League van dit seizoen.