Oostenrijker Pöstlberger verrast sprinters in openingsrit Giro

Caleb Ewan won kort achter Pöstlberger de sprint om de tweede plaats. Andre Greipel kwam als derde over de finish.

Pöstlberger is ook de eerste leider in het algemeen klassement. Hij is de eerste Oostenrijker die aan de leiding gaat in een grote wielerronde sinds Max Bulla in de Ronde van Frankrijk van 1931.

Voor Pöstlberger is het zijn eerste grote zege in zijn carrière. Twee jaar geleden won hij een etappe in de Ronde van Oostenrijk en in 2012 werd hij nationaal kampioen op de weg.

Kruijswijk

Steven Kruijswijk slaagde er niet in om in het peloton over de finish te komen. De kopman van Lotto-Jumbo eindigde als 72e op dertien seconden van Pöstlberger.

Kruijswijk raakte in de finale de aansluiting met het peloton kwijt. Hij was de enige van de klassementsrenners die tijd verloor.

Tom Dumoulin was de beste Nederlander in de eerste etappe. De kopman van Team Sunweb eindigde als 28e. Bauke Mollema passeerde als 49e de finish.

Honderdste editie

In de openingsrit van de honderdste editie van de Giro d'Italia moest het peloton 206 nagenoeg vlakke kilometers van Alghero naar Olbia afleggen.

De etappe begon met een indrukwekkende minuut stilte voor Michele Scarponi, die vorige maand overleed nadat hij tijdens een trainingsrit in aanrijding kwam met een bestelwagen. De Italiaan zou in de Italiaanse wielerronde de kopman van Astana zijn.

Na 21 kilometer zorgden Daniel Teklehaimanot (Dimension Data), Pavel Brutt (Gazprom-RusVelo), Eugert Zhupa (Willier Triestina-Selle Italia), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Marcin Bialoblocki (CCC Sprandi Polkowice), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) voor de eerste aanval in de jubileumeditie.

Kopgroep

Het zestal kreeg de zegen van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van bijna zeven minuten op. Op honderd kilometer van de finish moest Maestri lossen uit de kopgroep.

Bialoblocki kon het tempo vooraan met nog 24 kilometer voor de boeg niet meer volgen, waardoor Teklehaimanot, Brutt, Zhupa en Benedetti overbleven. Het kwartet werd drie kilometer voor de finish ingerekend door het peloton.

In de finale reed Pöstlberger vanaf de kop van het peloton weg en sloeg een klein gaatje. De sprintersploegen probeerden de Oostenrijker nog terug te pakken, maar kwamen net te laat.

De honderdste editie van de Ronde van Italië telt 21 etappes. De laatste etappe, een individuele tijdrit over ruim 29 kilometer van Monza naar Milaan, staat op zondag 28 mei op het programma.