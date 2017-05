FIFA spreekt Messi in hoger beroep vrij van vier duels schorsing

De international van Argentinië kreeg die straf opgelegd vanwege het beledigen van een grensrechter in de interland tegen Chili (1-0) in maart. De Argentijnse bond ging direct in beroep tegen de schorsing.

De beroepscommissie oordeelde dat er onvoldoende bewijs is tegen Messi en heeft daarom de straf teruggedraaid.

Messi zei na de wedstrijd dat hij tegen de lucht had gesproken. Inmiddels had de 29-jarige aanvaller van FC Barcelona al één wedstrijd van zijn straf uitgezeten, in het uitduel met Bolivia (2-0 verlies).

Scheidsrechter Sandro Ricci meldde in eerste instantie niets over het incident in zijn wedstrijdrapport, maar op tv-beelden zou te zien en te horen zijn geweest dat Messi stevige scheldwoorden gebruikte jegens de grensrechters. Op basis daarvan kreeg hij alsnog een schorsing.

Vijfde plaats

Argentinië heeft Messi hard nodig in de jacht op een ticket voor het WK in Rusland van volgend jaar. De verliezend finalist van het vorige mondiale eindtoernooi staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule na veertien van de achttien speelronden op de teleurstellende vijfde plaats.

Dat is niet voldoende voor directe plaatsing, maar zou het spelen van een play-off betekenen. Argentinië hervat de WK-kwalificatiereeks op 31 augustus met een uitwedstrijd tegen Uruguay.