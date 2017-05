Bosz verwacht dat '75 tot 80 procent' selectie Ajax intact blijft

Met een aantrekkelijk optreden tegen Olympique Lyon (4-1) in de halve finale van de Europa League trok Ajax woensdag veel internationale aandacht.

Buitenlandse journalisten waren lyrisch over de jeugdige selectie en zagen zelfs gelijkenissen met de talentvolle Amsterdamse ploeg die in de jaren negentig van de vorige eeuw wist te imponeren.

Hoog op het lijstje van mogelijke vertrekkers prijkt de naam van Davy Klaassen. "Ik denk dat hij in de zomer of een jaar later vertrekt", zei Bosz. "Maar hij is daar zelf nu helemaal niet mee bezig. Het enige wat voor hem telt is een Europese prestatie met Ajax neerzetten."

In alle euforie over de grote zege op Lyon stelde Hakim Ziyech dat er een mooie toekomst voor Ajax gloort als de spelersgroep bijeen blijft.

"Ik vind dat we een ploeg hebben met goede voetballers die plezier uitstralen en heel diep kunnen gaan", stelt Bosz. "Het is een voordeel dat veel spelers blijven. Zij weten al wat er van hen gevraagd wordt. In het begin van dit seizoen was het een beetje zoeken. Ik zie ons nu niet snel meer punten verliezen in thuisduels met Roda JC en Willem II."

Traoré

Van Bertrand Traoré staat nagenoeg vast dat hij vertrekt. "De afspraak was dat we hem een jaar zouden huren van Chelsea", weet Bosz.

Kenny Tete en Jairo Riedewald balen dat ze onder de opvolger van Frank de Boer weinig speeltijd krijgen. Tijdens het seizoen vertrokken om die reden al Nemanja Gudelj, Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi en Mitchell Dijks.

Nick Viergever en André Onana staan ervoor open om hun contract dat volgend jaar afloopt te verlengen en Joël Veltman denkt nog na over zijn toekomst.