Blind hoopt na uitzege met United op finale in Europa League tegen Ajax

"Dat zou natuurlijk fantastisch zijn", vertelde hij donderdag na de winst in Spanje aan Fox Sports. "Maar we mogen ons nog niet rijk rekenen."

Ajax verschafte zich woensdag eveneens een prima uitgangspositie door thuis met 4-1 te winnen van Olympique Lyon. Van dat duel had Blind geen minuut gemist.

"Natuurlijk heb ik gekeken, ik blijf toch een beetje Amsterdammer. De sfeer was geweldig en ze speelden goed. Dat maakt me toch wel trots."

Vrije trap

Blind speelde in Estadio Balaidos in Vigo de hele wedstrijd mee. Matchwinner werd zijn ploeggenoot Marcus Rashford met een prachtige vrije trap.

"We oefenen daar op bij de training. Ik had hem als linkspoot ook kunnen nemen, dat is vaak lastig voor de keeper. Maar ik ben blij dat Rashford schoot. Geweldig dat die bal erin ging."

Scherp

Hoewel de finale op 24 mei in Zweden lonkt, waakt Blind voor teveel euforie. "Er komt nog een wedstrijd. Die is weliswaar bij ons, maar we moeten scherp blijven."

Een grote verrassing was het degelijke spel van United niet, vond Blind: "Vooral Europees zijn we bezig aan een goede fase. Het elftal voelt zich goed en ik voel me ook prima."

"We hebben vanavond hooguit één kansje weggegeven, meer niet. We hebben er wel meer gecreëerd dan alleen die ene die er in ging."

Blind zat dit seizoen bij United onder José Mourinho veel op de bank, maar grijpt de laatste weken zijn kans door de vele blessuregevallen. Van de verdedigers zitten onder anderen Phil Jones, Chris Smalling en Marcos Rojo voorlopig in de ziekenboeg.