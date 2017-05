Kopmannen Bardiani daags voor Giro-start betrapt op doping

Dat meldt de UCI. De twee zouden groeihormonen hebben gebruikt.

De Italianen Pirazzi en Ruffoni waren de belangrijkste troeven voor Bardiani-CSF in de Giro, die vrijdag op Sardinië begint. Pirazzi won in 2014 een rit in de Giro, zijn landgenoot is de sprinter van dienst.

Mogelijk mag zelfs de volledige ploeg niet deelnemen aan de Giro. De UCI meldt dat het team een schorsing wacht van 15 tot 45 dagen. Dat is de gebruikelijke sanctie voor ploegen waar binnen een periode van twaalf maanden twee renners positief worden getest.

Het is nog niet bekend of deze straf ook onmiddellijk in zal gaan. De zaak wordt nu eerst voorgelegd aan de disciplinaire commissie van de internationale wielerbond, die daar een oordeel over zal vellen.

Geschokt

Bardiani bestaat volledig uit Italiaanse renners. De UCI controleerde Ruffoni op 25 april. Een dag later was Pirazzi aan de beurt. "We zijn geschokt door het nieuws en wachten de resultaten van de tests af'', verklaarden de teammanagers Bruno en Roberto Reverberi tegenover de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

De 30-jarige Pirazzi en de vier jaar jongere Ruffoni hebben nog het recht om een contra-expertise aan te vragen.