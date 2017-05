Van Barneveld uitgeschakeld in Premier League, verlies Van Gerwen

Het doek viel definitief voor Van Barneveld nadat Michael van Gerwen met 7-3 werd geklopt door Phil Taylor. Even daarvoor had Gary Anderson met dezelfde cijfers gewonnen van James Wade.

Anderson plaatst zich daardoor voor de eindfase, later deze maand in de O2 Arena in Londen. Van Gerwen en Peter Wright waren eerder al zeker van een plaats bij de laatste vier. Taylor strijdt nog om het laatste ticket met Chisnall, maar staat er uitstekend voor.

Chisnall, die vorige week nog Michael van Gerwen in bedwang hield (6-6), en Van Barneveld gingen lang gelijk op in Sheffield. Maar bij een stand van 4-4 werd 'Barney' gebroken door de Brit, die vervolgens zijn eigen legs behield.

Aberdeen

Volgende week is het Schotse Aberdeen het decor van de laatste reguliere speelronde, maar de meeste beslissingen zijn al gevallen. Er moet nog wel worden uitgemaakt wie er bovenaan eindigt in de reguliere stand: Van Gerwen of Wright.

Tegen Taylor haalde Van Gerwen donderdag niet zijn gebruikelijke niveau. Bij een 2-1-voorsprong begon 'Mighty Mike' veel dubbels te missen en pakte Taylor vier legs op rij. De Engelsman kon de partij daarna rustig uitgooien.

De Brabander treedt over een week in de laatste speelronde aan tegen Anderson. Bij winst stelt de titelverdediger zijn eerste plek, goed voor een premie van ongeveer 30.000 euro, alsnog veilig. Hij heeft één punt voorsprong op de Schot Wright.

Op 18 mei is vervolgens in de Britse hoofdstad de ontknoping. De beste vier darters strijden dan in de halve finale en de finale om de winst in de Premier League.