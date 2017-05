Van Barneveld uitgeschakeld in Premier League Darts, verlies Van Gerwen

Het doek viel definitief voor Van Barneveld nadat Michael van Gerwen met 7-3 werd geklopt door Phil Taylor. Even daarvoor had Gary Anderson met dezelfde cijfers gewonnen van James Wade.

Taylor en Anderson plaatsen zich daardoor voor de eindfase, later deze maand in de O2 Arena in Londen. Van Gerwen en Peter Wright waren eerder al zeker van een plaats bij de laatste vier.

Chisnall, die vorige week nog Michael van Gerwen in bedwang hield (6-6), en Van Barneveld gingen lang gelijk op in Sheffield. Maar bij een stand van 4-4 werd 'Barney' gebroken door de Brit, die vervolgens zijn eigen legs behield.

Volgende week is het Schotse Aberdeen het decor van de laatste reguliere speelronde, maar de meeste beslissingen zijn al gevallen. Er moet nog wel worden uitgemaakt wie er bovenaan eindigt in de reguliere stand: Van Gerwen of Wright.

Op 18 mei valt in de Britse hoofdstad de beslissing. De beste vier darters strijden dan in de halve finale en de finale om de winst in de Premier League.