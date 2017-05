San Antonio Spurs rest van play-offs zonder geblesseerde Parker

De 34-jarige point guard liep de blessure op in het vierde kwart en moest per brancard naar de catacomben worden gebracht. Coach Gregg Popovich gaf direct na de wedstrijd al aan het somber in te zien.

Parker is een belangrijke kracht bij San Antonio Spurs. In 2003, 2005, 2007 en 2014 vierde hij met het team uit Texas de landstitel.

De Spurs wonnen de thuiswedstrijd tegen Houston Rockets woendag met 121-96 en brachten de stand in de tweede ronde in de Western Conference daarmee op 1-1. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, neemt het in de volgende ronde op tegen Golden State Warriors of Utah Jazz.