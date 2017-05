FIFA heeft meer bedenktijd nodig bij beroepszaak over schorsing Messi

Bronnen rond de organisatie hebben dat laten weten. De zaak diende donderdag in Zürich.

De ster van Barcelona was zelf niet aanwezig op de burelen van 's werelds overkoepelende voetbalorganisatie. Volgens Spaanse media sprak hij de rechters per video toe.

In maart zou Messi tijdens de wedstrijd van Argentinië tegen Chili een official hebben beledigd. De speler ontkent dat. Hij zou tegen de lucht hebben gesproken. Inmiddels heeft Messi één wedstrijd van zijn straf uitgezeten.

Videobeelden

Messi zou over de schreef zijn gegaan toen de grensrechter hem eind maart tijdens de met 1-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili terugvlagde voor buitenspel.

Scheidsrechter Sandro Ricci meldde in eerste instantie niks over deze incidenten in zijn wedstrijdrapport, maar op tv-beelden zou te zien en te horen zijn geweest dat Messi stevige scheldwoorden gebruikte jegens de grensrechters. Op basis daarvan kreeg hij alsnog een schorsing.

Argentinië heeft Messi hard nodig in de jacht op een ticket voor het WK in Rusland van volgend jaar. De verliezend finalist van het vorige mondiale eindtoernooi staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule na veertien van de achttien speelronden op de teleurstellende vijfde plaats.

Dat is niet voldoende voor directe plaatsing, maar zou het spelen van een play-off betekenen.