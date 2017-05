Koeman hoopt nog steeds in toekomst bondscoach Oranje te worden

Dat geeft de 54-jarige Zaandammer te kennen in een interview met de Spaanse krant Sport. "Ik had nu bondscoach kunnen worden, maar mijn verplichtingen aan Everton verhinderden dat", aldus Koeman.

Na het ontslag van Danny Blind in maart werd Koeman gezien als ideale nieuwe keuzeheer.

Maar in de zomer van 2016 tekende Koeman een contract voor drie jaar bij Everton. Bij de Engelse club presteert hij met een huidige zevende plaats in de Premier League goed.

Koeman hoopte na het WK van 2014 in Brazilië Louis van Gaal op te volgen als bondscoach, maar de KNVB koos voor het duo Guus Hiddink-Danny Blind. Beide zijn inmiddels wegens slechte prestaties ontslagen.

Barcelona

FC Barcelona is op zoek naar een nieuwe trainer. Luis Enrique vertrekt aan het einde van dit seizoen bij de club waar Koeman als verdediger in de jaren 90 furore maakte.

"Ik zou me gevleid voelen als Barcelona aan mij denkt", zegt Koeman over eventuele interesse van de 'Blaugranas'.

"Laten we afwachten. Iedereen weet van mijn liefde voor de club. Ik ben hier gegroeid als speler en als persoon."

Koeman wil zich voorlopig blijven focussen op Everton. "We zijn bezig met een spannend project. We hopen ons te versterken en proberen ons volgend jaar te plaatsen voor de Champions League."

Op de vraag hoe Koeman zou reageren als Barcelona hem nu zou benaderen, zegt hij: "Dat is een hypothese waar ik niet op in kan gaan. In het voetbal is, net zoals in het bedrijfsleven, alles bespreekbaar."