Roda JC komt met verklaring over mede-eigenaar Korotaev

De Limburgse Eredivisieclub is in verlegenheid gebracht door een nieuwsverhaal donderdagochtend in De Telegraaf. De zakenman met Russische achtergrond blijkt op 10 februari op het vliegveld van Dubai te zijn aangehouden op verdenking van het uitschrijven van een ongedekte cheque.

Sindsdien zit hij in voorarrest en is hij volgens een persverklaring van zijn firma AK Investment in afwachting van zijn vrijlating op borgtocht.

"We weten niet meer dan wat er in het persbericht van AK Investment staat", liet een woordvoerder van Roda JC donderdagochtend weten. "We kunnen er nu verder nog niks over zeggen. We zijn bezig met een verklaring, die we later op deze dag naar buiten brengen."

Champions League

Korotaev werd begin februari in Kerkrade gepresenteerd als de redder van het armlastige Roda JC. "Eerlijk gezegd ben ik erg ambitieus. Ik wil de Champions League in'', zei hij toen.

Een week later werd Korotaev opgepakt. Volgens het persbericht op de website van zijn bedrijf is hij het "slachtoffer van een onbedoeld misverstand of, erger, van een frauduleuze daad om hem in diskrediet te brengen".

De Zwitserse investeerder heeft vooralsnog een minderheidsaandeel in Roda JC. Hij zou in juni gaan beslissen of hij een groter aandeel zou nemen in de Limburgse club. Hoeveel geld Korotaev tot dusver in de club heeft gestoken, is niet bekend.

Roda JC moest op zoek naar een investeerder omdat de begroting niet sluitend was. Korotaev kwam met Roda in contact via zijn Limburgse adviseur en vriend Stijn Janssen, een fiscaal jurist die net als hij in Dubai woont en werkt.