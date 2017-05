Alonso heeft goed gevoel na eerste test met auto voor Indy 500

"Het was een ideale manier om te beginnen en snelheid op te bouwen. Mijn team heeft me ongelooflijk goed geholpen. Het was echt leuk", zei Alonso na afloop van zijn testsessie tegen Motorsport.com.

Voor Alonso is het zijn eerste deelname aan de Indy 500. Debutanten bij de legendarische wedstrijd moeten een test afleggen om mee te kunnen doen, maar daar slaagde de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 met zijn snelheden op de baan eenvoudig voor.

"Het was aan het begin een klein beetje moeilijk om de minimale snelheid te halen, maar tijdens de runs daarna ging het voor mijn gevoel prima", aldus Alonso, wiens auto is geprepareerd door Andretti Autosport, een groot en ervaren team dat vorig jaar ook de winnende auto leverde.

De 35-jarige Spanjaard, die al 276 Formule 1-races achter zijn naam heeft staan, moet door zijn deelname aan de Indy 500 de Grand Prix van Monaco aan zich voorbij laten gaan. Beide races worden op zondag 28 mei afgewerkt.

Alonso is vol vertrouwen voor de Indy 500, maar houdt ook een slag om de arm. "Op het moment ziet alles er goed uit, maar het echte werk begint nu pas. Om alleen hier over de baan te rijden, gaat vrij goed. We zullen zien hoe het over een paar weken gaat."

Alonso werd in 2005 en 2006 namens Renault wereldkampioen in de Formule 1. Daarnaast werd hij in dienst van Ferrari drie keer tweede (2010, 2012 en 2013) en in 2007 een keer derde als McLaren-rijder.