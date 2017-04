Dost met hattrick opnieuw bepalend voor Sporting Lissabon

Dost bracht zijn seizoenstotaal in Portugal al op 31 doelpunten. Daarmee is hij met afstand topscorer in de competitie. Francisco Soares van FC Porto, tweede op de topscorerslijst, heeft er 'slechts' negentien gemaakt.

De oud-spits van Heracles Almelo en sc Heerenveen is daarnaast nog in de race voor de Gouden Schoen, de prijs voor de meest productieve speler van Europa. Op de ranglijst moet hij alleen Lionel Messi van FC Barcelona (33 treffers) voor zich dulden.

Sporting handhaafde zich door de 2-3 winst stevig op de derde plaats, met 67 punten uit 31 duels. Benfica (75) en FC Porto (72) strijden met nog drie wedstrijden te gaan om de landstitel.

Penalty

Halverwege keek Sporting in Braga nog tegen een 1-0 achterstand aan door een goal van Ricardo Horta. In de vijftigste minuut maakte Dost uit een penalty zijn eerste van de avond.

Een kwartier voor tijd zorgde de 27-jarige spits ook voor de 1-2, na een assist van Marvin Zeegelaar. Na de gelijkmaker van Rui Fonte bepaalde de international van Oranje vijf minuten voor tijd de eindstand op 2-3.

Net als Dost maakte Zeegelaar de negentig minuten vol. De derde Nederlander bij Sporting, Luc Castaignos, bleef de hele wedstrijd op de bank.

Babel

In Turkije verloor Babel met koploper Besiktas de topper tegen Istanbul Basakshir met 3-1. Daardoor verkleinde de concurrent de achterstand tot vier punten met nog vijf wedstrijden te spelen.

Besiktas gaf de wedstrijd al in de eerste twintig minuten uit handen, want toen stond het door twee goals van Cengiz Under en één van Emmanuel Adebayor al 3-0. De goal van Demba Ba was in de 87e minuut niet meer dan een eretreffer voor de bezoekers, waar Babel na een klein uur spelen werd gewisseld.

Dick Advocaat, die waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van Oranje wordt, boekte met Fenerbahçe eerder op de dag een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Rizespor. Moussa Sow maakte beide goals voor de thuisploeg, waarvan de laatste diep in blessuretijd.

Bij Fenerbahçe speelde Jeremain Lens de hele wedstrijd mee. Robin van Persie en Gregory van der Wiel zaten niet bij de selectie. Door de zege staat Fenerbahçe stevig op de derde plaats met 56 punten uit 29 duels.

PSG

Paris Saint-Germain liep behoorlijke averij op in de titelstrijd in Frankrijk. De kampioen van de afgelopen vier seizoenen verloor uit met 3-1 bij OGC Nice, dat derde staat in Frankrijk.

Monaco, dat zaterdag met 3-1 won van Toulouse, heeft een voorsprong van drie punten op de ploeg uit Parijs en bovendien nog een wedstrijd tegoed.

De titelverdediger raakte in Nice in de slotfase volledig de kluts kwijt. Eerst kreeg Thiago Motta rood wegens slaan, daarna moest ook ploeggenoot Angel Di Maria vertrekken na een charge.

Voor Nice kwamen Mario Balotelli, Ricardo Pereira en Anastasios Donis tot scoren. Marquinhos trof doel namens het zwaar aangeslagen Paris SG. Nice staat derde, met drie punten minder dan de regerend kampioen.

