Van Wolfswinkel: 'Geweldig dat ik Vitesse aan eerste prijs kan helpen'

"Geweldig dat je twee keer kan scoren en zo de club aan zijn eerste prijs help", vertelde de matchwinner voor de camera van NUsport. "Ik sta daar natuurlijk ook voor, maar ik ben wel hartstikke blij."

In de eerste helft in De Kuip wees nog niets op de historische bekerwinst van Vitesse. AZ had het overwicht en de Arnhemmers creëerden geen enkele kans.

"We begonnen niet goed, AZ was gewoon sterker in de eerste helft", beaamde Van Wolfswinkel. "Misschien hadden we toch wat last van de spanning."

Na rust kreeg Van Wolfswinkel het gevoel dat Vitesse steeds beter in de wedstrijd kwam. Tien minuten voor tijd leverde dat de voorsprong op toen de spits zijn hoofd tegen een voorzet van Milot Rashica zette.

Krapjes

"Het was nog wat krapjes met 1-0, maar toen AZ achterin een-op-een ging spelen, kon ik Ron Vlaar uitkappen en de bal erin schieten voor 2-0. Geweldig toch?", aldus de spits die dit seizoen na zeven jaar terugkeerde bij Vitesse.

"Dit is fantastisch voor de club, voor de supporters en voor iedereen die iets met Vitesse heeft. Voor mij ook, ja. Hier ben ik vorig jaar voor teruggekomen naar Nederland."

Vitesse hoeft door de bekerwinst geen play-offs te spelen in de Eredivisie en plaatst zich direct voor de groepsfase van de Europa League van volgend seizoen.