Beslissende Van Wolfswinkel kan geluk niet op met bekerwinst Vitesse

"Geweldig dat je twee keer kan scoren en zo de club aan zijn eerste prijs helpt", vertelde de matchwinner in De Kuip voor de camera van NUsport. "Ik sta daar natuurlijk ook voor, maar ik ben wel hartstikke blij."

In de eerste helft in De Kuip wees nog niets op de historische bekerwinst van Vitesse. AZ had het overwicht en de Arnhemmers creëerden geen enkele kans.

"We begonnen niet goed, AZ was gewoon sterker in de eerste helft", beaamde Van Wolfswinkel. "Misschien hadden we toch wat last van de spanning en dat is ook niet gek als je 125 jaar lang geen prijs hebt gewonnen. Zelfs de buitenlandse jongens in de groep beseften dat dit de eerste prijs kon en moest worden. Dat geeft wel aan hoe hoog de druk was. Het moest nu gebeuren. En gelukkig hebben we het na rust wel goed gedaan."

Geweldige voorzet

In de tweede helft voelde Van Wolfswinkel dat Vitesse steeds beter in de wedstrijd kwam, al bleven grote kansen uit. Tien minuten voor tijd was het wel ineens raak toen hij bij de eerste paal een voorzet van Milot Rashica binnenkopte.

"Ik weet dat een voorzet van Rashica bijna altijd goed is. Ik probeerde tussen Ron Vlaar en keeper Tim Krul te komen en toen kwam de bal geweldig voor. Eigenlijk rekende ik erop dat Krul zou komen en het een soort alles of niets tussen ons zou worden. Maar Krul kwam niet en hij ging erin."

Twee minuten voor tijd besliste Van Wolfswinkel de wedstrijd. "Het was nog wat krapjes met 1-0, maar toen AZ achterin een-op-een ging spelen, kon ik Ron Vlaar uitkappen en de bal erin schieten voor 2-0. Geweldig toch?", aldus de spits die dit seizoen na zeven jaar terugkeerde bij Vitesse.

Europa League

Met inmiddels ook al achttien goals in de competitie is de terugkeer van Van Wolfswinkel geslaagd. Het is niet uitgesloten dat hij Vitesse komende zomer, ondanks een doorlopend contract, alweer verlaat.

"Het liefst ga ik met Vitesse volgend jaar de Europa League in, al kun je in het voetbal niets uitsluiten. Maar ik heb hier getekend voor een aantal jaar omdat ik wat moois wil neerzetten. Deze beker is een prachtige stap. Met twee goals staat mijn naam nu mooi op het scorebord, maar daarmee is het voor mij nog niet klaar bij Vitesse."

Van Wolfswinkel en Vitesse worden maandagavond gehuldigd in het centrum van Arnhem. Volgende week zondag staat de uitwedstrijd FC Utrecht op het programma in de Eredvisie, maar daarbij staat niets meer op het spel voor de Arnhemmers.