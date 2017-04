Groenewegen vol lof over ploeggenoten na eerste zege van seizoen

"Ik ben blij dat ik vandaag naar de winst kon sprinten", vertelt Groenewegen op de website van Lotto-Jumbo.

De Nederlands kampioen kende op zo’n dertig kilometer van de finish behoorlijk wat problemen met een lastige beklimming. "Het was een zware etappe en op de klim kwam ik in de tweede groep terecht", zegt hij.

"De ploeg heeft er alles aan gedaan om mij voorin terug te brengen", aldus Groenewegen. "Het is mooi dat ik dan win. Alle lof voor mijn ploeggenoten. Hier doe je het allemaal voor."

In de straten van finishplaats Scarborough liep de weg nog iets op en had hij het opnieuw lastig. "Ik voelde mijn benen behoorlijk en zakte nog iets terug. Gelukkig was Tom Leezer daar en heeft mij weer voorin afgezet."

Bouhanni

"In de laatste rechte lijn begon Bouhanni te sprinten", vervolgt Groenewegen. "Hij week een beetje uit waardoor er voor mij ruimte was. Uiteindelijk kwam Ewan nog dichtbij, maar had ik de winst al te pakken."

De massasprint werd ontsierd door een valpartij, waarbij onder meer Steven Kruijswijk was betrokken. "Het is een domper dat Steven valt, maar op het eerste gezicht lijkt hij oké", laat ploegleider Addy Engels van Lotto-Jumbo weten.

Kruijswijk bereidt zich in de Ronde van Yorkshire voor op de honderdste editie van de Giro d’Italia, die zaterdag 6 mei van start gaat.