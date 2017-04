Koeman hoopt dat Everton-spelers motivatie terugvinden tegen Chelsea

"Ik voelde een gebrek aan motivatie afgelopen week en daar hou ik niet van", zei Koeman op de persconferentie, waarmee hij doelde op het duel met West Ham United. "Dat was misschien wel onze slechtste wedstrijd van het seizoen."

Everton staat in de Premier League zevende en heeft maar liefst veertien punten voorsprong op nummer acht West Bromwich Albion. De 'Toffees' hebben zes punten achterstand op de vijfde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een Europa League-ticket.

Vakantiegevoel

"Het is niet goed dat de spelers al een soort van vakantiegevoel hebben en het is mijn taak als manager om die motivatie terug te krijgen", vervolgde Koeman. "Een thuiswedstrijd tegen de beste ploeg uit de Premier League zou genoeg moeten zijn."

Everton ging in november op Stamford Bridge nog met 5-0 onderuit tegen Chelsea. "In dit hele seizoen was er maar één wedstrijd waarin we volledig kansloos waren. Dat was op Stamford Bridge tegen Chelsea", stelde hij.

"Daar hadden we zelfs geen uitzicht op een punt. Nu willen we laten zien dat we ons hebben ontwikkeld dit seizoen door ze meer tegenstand te bieden."

Lukaku

Chelsea-manager Antonio Conte vreest tegen Everton vooral voor Romelu Lukaku. "Hij scoort dit seizoen wel heel erg veel", aldus de Italiaan. "We zullen de juiste oplossing moeten vinden om hem af te stoppen. We mogen hem geen moment uit het oog verliezen."

Lukaku is met 24 doelpunten topscorer in de Premier League en staat in de belangstelling van onder meer Chelsea. "Ik weet niet of hij blijft", zei Koeman. "Ik weet wel dat we sowieso meer scorend vermogen nodig hebben, met of zonder Lukaku."

Chelsea gaat met 78 punten aan kop in de Premier League. De 'Blues' hebben vier punten voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur, dat zondag Arsenal ontvangt.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League