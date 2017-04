Bartra hervat ruim twee weken na aanslag op bus training bij Dortmund

Barta was ruim twee weken geleden het voornaamste slachtoffer van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund.

De verdediger brak bij de bomaanslag kort voor de heenwedstrijd met AS Monaco in de kwartfinales van de Champions League een botje in zijn rechterhand en moest geopereerd worden.

De wedstrijd in Dortmund werd door de aanslag een dag uitgesteld. De Duitse ploeg ging in het eerste duel met 2-3 onderuit tegen Monaco.

Toeschouwer

Bartra zat een week later als toeschouwer op de bank tijdens de return in het Monaco, waar Dortmund opnieuw verloor (3-1).

Bartra plaatste donderdag nog een foto op Instagram, met gips in de clubkleuren zwart en geel om zijn arm. Mogelijk kan de verdediger over een week of twee weer in actie komen.