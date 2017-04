Mourinho stelt dat United-spelers plezier misten onder Van Gaal

"De spelersgroep die ik vorig jaar op Old Trafford aantrof was een goede selectie", zegt Mourinho op de persconferentie in de voorbereiding op de thuiswedstrijd van zondag tegen Swansea City.

"Het zijn echt, goede mensen, goede jongens die goed bezig waren met hun vak. Het was een selectie waarin iedereen goed met elkaar omging. Dat heeft Van Gaal goed gedaan", vervolgt de manager van Manchester United.

"Ik denk echter wel dat de spelers plezier, vertrouwen en geloof in eigen kunnen tekortkwamen. En dat zijn juist aspecten die nog wat meer vechtlust en veerkracht aan het team toevoegen. Dat tonen ze nu wel."

Louis van Gaal had United de vorige twee seizoenen onder zijn hoede. De Nederlandse coach leidde zijn ploeg afgelopen jaargang naar de winst in de FA Cup en de vijfde plaats in de Premier League.

Ziekenboeg

Manchester United heeft te maken met een overvolle ziekenboeg. Onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Juan Mata, Marcos Rojo, Phil Jones en Chris Smalling kampen met blessures.

Mourinho overweegt daarom zondag Wayne Rooney op het middenveld te posteren. "Dat is een optie", stelt hij. "We beschikken alleen over Herrera en Carrick. Verder hebben we niemand."

Ondanks de blessuregolf speelde United donderdag met 0-0 gelijk tegen stadgenoot Manchester City. De ploeg van Mourinho staat vijfde met veertien punten achterstand op koploper Chelsea en is al 24 duels op rij ongeslagen.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League