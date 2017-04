Telstar stelt Snoei aan als trainer, Buter technisch directeur

Snoei was in het verleden in Nederland trainer bij Vitesse, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles. Bij Sparta en Excelsior stond hij ook jaren onder contract als speler.

Later werkte Snoei als assistent-trainer van Henk ten Cate in onder meer Griekenland, China, India en de Verenigde Arabische Emiraten. Momenteel is hij adviseur van de KNVB.

Piet Buter is vanaf volgend seizoen technisch directeur van Telstar. De geboren Haarlemmer vervulde die functie in 2009 ook al voor FC Utrecht.

Telstar staat momenteel op de vijftiende plek in de Jupiler League met veertig punten.

