Ajax-icoon Swart blij dat stadion wordt omgedoopt tot Johan Cruijff Arena

"Top dat de naam van Cruijff verder leeft, dat moet ook", zei de 78-jarige Swart dinsdag kort voor de start van de 14K Run door Amsterdam, van het Olympisch Stadion naar de Arena. "Een goede beslissing zo op z'n verjaardag, perfect."

De voorgenomen naamswijziging van de thuishaven van Ajax werd dinsdag naar buiten gebracht, exact zeventig jaar na de geboortedag van de vorig jaar overleden Johan Cruijff.

"Fantastisch", vindt Swart, die als teamgenoot van de 'eeuwige nummer 14' grote successen vierde met Ajax. "Voor mij was Johan de allerbeste. Heel goed dat ze dit doen, ook tegenover de hele wereld."

Rep

Ook Rep is blij met de nieuwe naam van het stadion. "George Best heeft zijn eigen vliegveld in Belfast. Johan straks zijn eigen stadion in Amsterdam", aldus de voormalige rechtsbuiten, die met Cruijff in 1972 en 1973 beslag legde op de Europa Cup I.

"Ik vind het prachtig en terecht", zegt hij tegen het AD. "Ja, het had allemaal wat sneller gekund. Maar je hebt altijd rare mensen die blijkbaar problemen zien."