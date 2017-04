Kelderman kopman Team Sunweb in Ronde van Romandië

Kelderman krijgt in de zesdaagse koers de kans om voor eigen kans te rijden. Voor de voormalig renner van Lotto-Jumbo is de ronde ook de laatste voorbereiding op de Giro d'Italia, waar hij Tom Dumoulin moet bijstaan in de jacht op een goede positie in het eindklassement.

"Het plan is om Wilco elke dag zo fris mogelijk te houden", zegt ploegleider Marc Reef maandag in een vooruitblik op de Ronde van Romandië. "Het is altijd een uitdagende race met zware etappes en zware Zwitserse weersomstandigheden."

Naast Kelderman en Ten Dam bestaat de equipe uit Tom Stamsnijder, de Duitsers Johannes Fröhlinger en Lennard Kämna, de Fransman Warren Barguil, de Amerikaan Chad Haga en de Oostenrijker Georg Preidler.

De Ronde van Romandië gaat dinsdag van start met een proloog. Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma met aankomst bergop, waarna de koers uit de World Tour wordt afgesloten met een individuele tijdrit.