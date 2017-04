Titelverdediger Cleveland naar tweede ronde in play-offs NBA

De titelverdediger won ook de vierde wedstrijd tegen Indiana Pacers: 106-102. Daarmee kwam de eindstand in de best-of-seven serie op 4-0. LeBron James was met 33 punten en tien rebounds de uitblinker bij de Cavaliers. Ook Kyrie Irving was met 28 punten op schot.

De tegenstander van de Cavaliers in de volgende ronde is nog niet bekend. Die moet komen uit de ontmoeting tussen Toronto Raptors of Milwaukee Bucks. Het staat daar na vier wedstrijden in de best-of-sevenserie 2-2.