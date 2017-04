Messi bezorgt Barça in blessuretijd winst in Clasico met jubileumgoal

Barcelona komt door de zege net als Real Madrid op 75 punten en heeft ook nog een beter doelsaldo. De Madrilenen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Nummer drie Atletico volgt al op zeven punten achterstand.

Het winnende doelpunt van Messi is zijn vijfhonderdste in het shirt van Barcelona. In de eerste helft had hij ook al zijn 499e gemaakt, waarmee hij de stand toen op 1-1 bracht.

Real Madrid speelde sinds de 77e minuut met tien man. Sergio Ramos werd van het veld gestuurd met een directe rode kaart.

Ramos

Real, dat eerder deze week ten koste van Bayern München de halve finale van de Champions League haalde, kwam na een klein halfuur spelen op voorsprong. Ramos ontsnapte bij een vrije trap aan buitenspel en raakte de paal, Casemiro schoot daarna van dichtij alsnog raak.

Die voorsprong stond maar vijf minuten op het scorebord. Toen sneed Messi door het hart van de defensie en maakte er gedecideerd 1-1 van.

In een open tweede helft, met kansen over en weer, leek Barcelona aan het langste eind te gaan trekken. Ivan Rakitic kapte Toni Kroos uit en schoot schitterend raak met links in de 74e minuut.

Een rode kaart voor Ramos leek drie minuten later de beslissing te betekenen in de Clasico, maar dankzij James Rodriguez kwam Real toch nog langszij.

Messi

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd bezorgde Messi Barcelona alsnog de zege. Hij kreeg de bal van Jordi Alba en schoot de bal in het uiterste hoekje langs Keylar Navas.

De Argentijnse sterspeler vierde zijn vijfhonderdste doelpunt symbolisch door zijn shirt uit te trekken en pontificaal aan het publiek te tonen. De gele kaart die het hem opleverde, nam hij zonder morren in ontvangst.

